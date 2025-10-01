Erakçi: ABD, New York'taki nükleer müzakereleri engelledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin gösterdiği esnekliğe rağmen ABD'nin nükleer anlaşmaya varılmasını engellediğini açıkladı.

New York temasları ve görüşmeler

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) haberine göre, Erakçi haftalık kabine toplantısında, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu kapsamında bulunduğu New York'ta yürüttüğü resmi temaslar ve nükleer müzakerelerin sürdürülebilmesine ilişkin görüşmeleri kabineye aktardı.

Erakçi, ABD'li ve Avrupalı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını paylaşarak, «Her şeyin açığa çıkması amacıyla son olarak gerekli esneklik gösterilip taraflarla son kez görüşmeler yapıldı. Ancak önceden de öngörüldüğü gibi, bu süreç Amerikalıların engellemeleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.» ifadelerini kullandı. Bu sözler, müzakere masasının tıkanmasının sebebi olarak Washington'u işaret etti.

Hükümet sözcüsünden destekleyici açıklama

Toplantı sonrası basına konuşan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Erakçi'nin New York'ta ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a, Avrupalı bakanların da katılacağı doğrudan bir görüşme önerdiğini ancak Witkoff'un bunu kabul etmediğini bildirdi.

Erakçi ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, yürütülen diplomatik çabaların yoğunluğunu ve sürecin ABD ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmasını özetliyor.