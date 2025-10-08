Erakçi, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la Görüşme İddiasını Yalanladı

Erakçi, Witkoff görüşmesi iddiasını reddetti

IRNA kaynaklı haberi yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü yönündeki haberi açıkça yalanladı.

Erakçi, resmi haber ajansı IRNA'ya göre, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve bir gazetede çıkan iddiaya ilişkin değerlendirme yaptı.

Bir muhabirin "Bir gazete Witkoff'la görüştüğünüzü iddia ediyor." şeklindeki sorusuna Erakçi, "Yanlış, herhangi bir görüşme olmadı" diyerek cevap verdi.

Kuveyt'te yayımlanan bir gazete, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde Erakçi ile Witkoff'un cumartesi günü görüştüğünü ve iki ülkenin müzakere masasına dönmeleri gerektiği konusunda anlaştıklarını öne sürmüştü. Erakçi'nin açıklaması bu iddiaları çürütmüş oldu.