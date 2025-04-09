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Erasmus+ Projesi ile Alman Öğrenciler Fethiye'yi Ziyaret Etti

Erasmus+ kapsamındaki projeyle Alman öğretmen ve öğrenciler, Fethiye'de çevre kirliliği üzerine çalışmalar yapıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:59
Erasmus+ Projesi ile Alman Öğrenciler Fethiye'yi Ziyaret Etti

Erasmus+ Projesi Fethiye'de Canlanıyor

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında desteklediği Erasmus+ programı çerçevesinde, "Çevre Kirliliğine Karşı Çevre Dostu Ekonomi" projesi nedeniyle Alman öğretmen ve öğrenciler Muğla'nın güzel ilçesi Fethiye'ye geldi.

Öğrenciler Arasında Farkındalık Artıyor

Bu proje doğrultusunda, geçen yıl kasım ayında Fethiye Belediye Fen Lisesi öğretmenleri Semiha Töre, Hatice Eser ve Serkan Aslanoğlu eşliğinde 10 öğrenci, Almanya'da çevre kirliliği ve çevre dostu ekonomik modeller üzerine 10 gün boyunca gözlem yapmıştı. Şimdi ise Alman GiG Ergenzingen okulundan 10 öğrenci, öğretmenleri rehberliğinde Fethiye’ye gelerek çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında çalışmalar yapıyor.

Yerinde İncelemeler Devam Ediyor

Alman öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Fethiye'nin çeşitli noktalarında saha çalışmaları gerçekleştirmekte ve çevresel sorunları yerinde inceliyor. Bu süreç, öğrencilere çevre duyarlılığını artırmanın yanı sıra uluslararası işbirliği ve kültürel etkileşim açısından da büyük katkı sağlıyor.

Başkan Karaca İle Görüşme

Projenin koordinatör öğretmeni Semiha Töre, projenin öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmadaki etkisinin yanı sıra uluslararası işbirliği ve kültürel etkileşimi zenginleştirdiğini vurguladı. Konuk heyet, projeye sağladıkları destek için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret ederek teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı Erasmus+ kapsamında yürütülen...

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı Erasmus+ kapsamında yürütülen "Çevre Kirliliğine Karşı Çevre Dostu Ekonomi" projesi dolayısıyla Alman öğretmen ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Konuk heyet, projeye verdiği desteğe teşekkür etmek için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da ziyaret etti.

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı Erasmus+ kapsamında yürütülen...

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki programı Erasmus+ kapsamında yürütülen "Çevre Kirliliğine Karşı Çevre Dostu Ekonomi" projesi dolayısıyla Alman öğretmen ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Konuk heyet, projeye verdiği desteğe teşekkür etmek için Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı da ziyaret etti.

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