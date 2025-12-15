Erbaalı Öğrenciler 'Erbaa Teyyaresi'ni Bilimsel Projeyle Gün Yüzüne Çıkardı

Projenin özeti ve hedefi

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erbaalıların bağışlarıyla Türk Teyyare Cemiyetine kazandırılan ve zamanla unutulmaya yüz tutan Erbaa Teyyaresi'ni bilimsel bir çalışma ile yeniden gündeme taşıdı. Hazırlanan proje, tarihi bağış destanını geleceğe aktarmayı ve toplumda tarih bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

Kaynaklar ve tarihsel bulgular

Öğrencilerin yürüttüğü araştırmada, 1925'te başlatılan Teyyare İanesi kampanyası kapsamında Erbaa halkının iki yıl içinde topladığı 25 bin lira ile alınan uçağın hikayesi incelendi. Araştırmada, dönemin Belediye Başkanı Sururi Bey in öncülüğünde ve Şevki Bey in organizasyonuyla, başta tütün tüccarları olmak üzere Erbaalıların savaşın yarattığı yokluğa rağmen güçlü bir dayanışma sergilediği ortaya konuldu.

Toplanan bağışlarla Türk Teyyare Cemiyetine kazandırılan uçağın, 1012 kuyruk numaralı Breguet 19 tipi, Fransız yapımı iki kişilik bir uçak olduğu belirlendi.

Belgeler, kayıplar ve sınırlı kaynak

Araştırma sonuçlarına göre, uçağın 30 Ağustos 1929'da Zafer ve Teyyare Bayramı kapsamında Erbaa Harmanlar Mevkii'ne iniş yaptığı ve ilçe halkı için büyük bir gurur kaynağı olduğu kaydedildi. Ancak ilçede yaşanan deprem ve hükümet konağının yanması nedeniyle döneme ait belge ve bilgilerin büyük bölümü yok oldu. Günümüze yalnızca bir fotoğraf ile bir teşekkür belgesinin ulaştığı bildirildi.

Proje ekibi, uygulamalar ve yaygınlaştırma

Çalışma, Erbaa'da faaliyet gösteren Uzay ve Havacılık Atölyesi ile Havacılık Kulübü öğrencileri Gizem Karaltı, Gupes Doğan ve Emir Karakaş tarafından, okul müdürlerinin danışmanlığında hazırlandı. Proje, Liseler Arası Araştırma Projeleri Yarışmaları kapsamında Ordu Millet El Ele; Bağış Uçağı Erbaa Teyyaresi adıyla sunuldu.

Erbaa Teyyaresi'ni unutturmamak için logolu hediyelik eşyalar, bilgi kartları, afişler, maketler, yapbozlar, animasyon çalışmaları ve e-bültenler hazırlandı ve okullara ile kurumlara dağıtıldı. Ayrıca, Erbaa Teyyaresi modelinin okul bahçesine yapılmasının planlandığı öğrenildi.

Amaç ve kazanımlar

Öğrenciler, projeyle tarih bilinci ve şuurunu güçlendirmeyi, gök vatan anlayışı çerçevesinde bağış kültürünü yaşatmayı ve vatanseverlik, yardımlaşma ve sorumluluk gibi temel değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

