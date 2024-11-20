Erbakan'dan TBMM Gerginliği ve Ekonomi Değerlendirmesi

Gerginlik ve Siyasi Nezaket Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında yaşanan gerginliği eleştirdi. Erbakan, "Böyle bir noktada yapılan davranışın uygun olmadığını, hoş olmadığını ifade edebilirim. Burada bir hak aranacaksa, bunun yolu bu değildir." açıklamasında bulundu.

Enflasyon Sorunu ve Ekonomi Değerlendirmesi

Basın toplantısında, TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Erbakan, enflasyon oranlarının hükümetin ekonomi modelinin başarısızlığını gösterdiğini kaydetti. "Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından yıllık enflasyon yüzde 38 seviyesindeydi, şu anda ise neredeyse yüzde 49'luk bir enflasyonla karşı karşıyayız." dedi.

Ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altında tutma konusundaki başarısızlığını eleştiren Erbakan, "Programın uygulanmaya başladığı günden bu yana enflasyon neredeyse 11 puan arttı." ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentilerini 3 kez revize ettiğine dikkat çekerken, 2024 yılı için %50'lik enflasyon tahmininde bulundu.

Asgari Ücret ve Yaşam Standartları

Yeni asgari ücretle ilgili görüşlerini de paylaşan Erbakan, "Bizim görüşümüze göre, açlık sınırının aylık 25 bin lira, yoksulluk sınırının ise 70 bin lira olduğu bir ortamda asgari ücretin en azından 35 bin lira seviyesine çıkarılması gerekir. Ayrıca, işverenlere de gereken yardım ve desteğin sağlanması lazım." şeklinde konuştu.

İsraf ve Kamu Harcamaları

Erbakan, belediyelerin festival ve konser harcamalarına yönelik israf konusuna da değinerek, "Hiçbir kurumda israf yapılmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Bunu yapanların tespit edilmesi şart." dedi.

Askeri Disiplin ve Hukuki Süreç

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşanan olaylar hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri disiplinin en sıkı şekilde uygulanması gereken kurumdur. Buradaki kurallara uyulmamasının bir karşılığının olması normaldir. Ancak hukuki sürecin bir kesime haksızlık yapmadan olması gerekir." dedi.

Sonuç

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak, siyasette nezaket ve zarafeti önemsediklerini belirterek, "Biz milli görüş geleneğinde bu anlayışı sürdürmeye devam edeceğiz." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.