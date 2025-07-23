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Erbakan ve Ağıralioğlu'ndan Siyasi İşbirliği Mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti'yi ziyaret ederek siyasi görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:47
Erbakan ve Ağıralioğlu'ndan Siyasi İşbirliği Mesajı

Erbakan ve Ağıralioğlu'ndan Siyasi İletişim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Anahtar Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan buluşmanın ardından, iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fikir Alışverişi ve Teşekkür

Görüşmede siyasetin Gündemine dair fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Ağıralioğlu, Erbakan ve heyetine yaptığı "hayırlı olsun" ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ağıralioğlu'ndan Net Açıklamalar

Toplantı sonrası, Gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik sözleri hatırlatılan Ağıralioğlu, "Ben dostlarımla ilgili değil, düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Para, akçeli işler falan, bunları, bu isimlerle anarak böyle şeyler hiç yapmam." şeklinde açıklamada bulundu.

Erbakan'dan Bahçeli'ye Tepki

Fatih Erbakan ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanlığının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" şeklindeki ifadelerinin nasıl değerlendirileceği sorusuna, "Biz bunun ayrıştırıcı bir söylem olduğunu, mezhepçi ve ırkçı bir söylem olarak anlaşılacağını ifade etmiştik. Bu bir ayrımcılıktır. Biz tek millet olmakla övünen ve tek millet olması gereken bir milletiz. Burada kimseyi mezhebiyle, ırkıyla değerlendirmemiz doğru değildir." diyerek sert bir yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na ziyarette bulundu.

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