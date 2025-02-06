DOLAR
35,88 0,08%
EURO
37,3 0,21%
ALTIN
3.288,05 0,52%
BITCOIN
3.497.032,49 0,05%

Erbil'de 'Asrın Felaketi' Anma Töreni Düzenlendi

Erbil'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için duygu dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:22
Erbil'de 'Asrın Felaketi' Anma Töreni Düzenlendi

Erbil'de Duygu Dolu Anma Töreni

Irak’ın Erbil kentinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma töreni düzenlendi.

Tarih Kalesi’nde Bir Araya Geldiler

Tarihi Erbil Kalesi’nde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mesajları da okundu.

Dayanışma ve Yardım Vurgusu

Başkonsolos Topçu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin yaşadığı felakette dünya genelinde büyük bir yardımlaşma ve dayanışma gördüğünü ifade ederek, “IKBY hemen yardıma koştu. Sayın Bölge Başkanı bölgeyi ziyaret etti ve Türkiye’ye yardım ekipleri gönderildi.” dedi.

Topçu, Türkiye'nin her kim tarafından olursa olsun bir trajedi ile karşılaştığında yanlarında olduğunu vurguladı. “Biz de bu felaketimizde gerçekten dünyanın bütün milletlerinden, en başta kardeşlerimiz ve soydaşlarımızın çok büyük desteğini gördük.” diye ekledi.

Türkiye’nin Önemi

Türkmen Bakan Aydın Maruf, “Bugün üzücü bir gün. Deprem sonrası bütün dost ve kardeş ülkeler Türkiye’ye yardım gönderdi. Erbil’den kurtarma ekipleri de ilk günlerde deprem bölgesine yola çıktı.” açıklamasında bulundu.

Maruf, Türkiye’nin hem komşuları hem de anavatandıkları olarak kendilerine her zaman destek verdiğini belirtti.

Yerel Yönetimlerin Destekleri

Erbil Valisi Hoşnav ise, “Bugün çok acı bir felaketin anılması için bir araya geldik. IKBY, deprem sonrası maddi ve manevi olarak Türkiye’nin yanında yer aldı. Birçok yardım kampanyası başlattık.” ifadesinde bulundu.

Irak’ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş...

Irak’ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Tarihi Erbil Kalesi’nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, IKBY’li yetkililer, Erbil’deki Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Irak’ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş...

Irak’ın Erbil kentinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi. Tarihi Erbil Kalesi’nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, IKBY’li yetkililer, Erbil’deki Türk kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Depreme Dayanıklı İç Mekanlar Projesi Başlatıldı
2
İzmir'de 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi
3
AB'den Trump'a Cevap: Gazze Filistin'in Ayrılmaz Parçasıdır
4
Van'da Usulsüz Tedavi ve Büyü Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitime Dev Yatırım: 1241 Yeni Okul ve 19 Bin Derslik
6
HSK'dan 985 Hakim ve Savcı Ataması Resmi Gazete'de Yayınlandı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asrın Birlikteliğine Katkı Sağlayanlara Plaket Verdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış