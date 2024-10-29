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Erbil'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Erbil'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona önemli katılım sağlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 22:51
Erbil'de Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Erbil'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir resepsiyon gerçekleştirildi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Başkonsolos Erman Topçu ile bölgedeki siyasi parti temsilcileri ve Türk kurumlarının yetkilileri katıldı.

Başkonsolos Topçu'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkonsolos Erman Topçu, "Dostlarımız ve müttefiklerimizle sürekli işbirliğimizi genişletmek dış politikamızın temel unsurlarından biridir," dedi. Topçu, Irak ve IKBY ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Topçu, IKBY'nin 20 Ekim'de gerçekleştirdiği milletvekili seçimlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından ötürü tebriklerini ifade ederek, yeni hükümet ile birlikte geçmişte olduğu gibi barış ve istikrar için çalışmayı umduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 101. Yılı Coşku ile Kutlandı

Topçu, Cumhuriyetimizin 101. yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini aktarırken, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin köklü tarihinden güç alan bu büyük çınarın yılı kutlu olsun," ifadelerini kullandı.

Resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik çekilmiş görüntülü mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

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