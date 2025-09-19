Erbil'de Kum Fırtınası Hava Kirliliğini Tehlikeye Taşıdı

Erbil'de kum fırtınasıyla artan hava kirliliği görüşü düşürdü, sokaklar sakinleşti; uzmanlar önlem çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 20:06
Erbil'de Kum Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiledi

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde, gün boyu süren kum fırtınası hava kalitesini önemli ölçüde düşürdü ve hayatı zorlaştırdı.

Gün İçindeki Etkiler

Sabah saatlerinde düşük etkide görülen havadaki toz, öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Akşama doğru yoğunlaşan toz oranı görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı.

Cuma ve cumartesi günleri hafta sonu tatili yapılan Erbilde, sıcak havanın da etkisiyle halk akşam saatlerinde dışarı çıktığında yoğun tozla karşılaştı. Normalde kalabalık olan sokak ve caddeler, hava kirliliğinin artmasıyla sakin kaldı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle bazı caddelerde trafik sıkışıklığı yaşandı.

Nedenler ve Uzman Uyarıları

Erbil'de hava kirliliğinin oluşmasında petrol rafinerileri, araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan jeneratörler etkili oluyor. Kum fırtınalarıyla birlikte havadaki toz oranı artınca durum tehlikeli seviyelere ulaşabiliyor.

Uzmanlar, Erbil'i Ortadoğu'nun "en kirli kentleri" arasında göstererek, mevcut gidişatın önüne geçilmesi için acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

