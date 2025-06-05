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Erbil'de Kurbanlık Hayvan Satışları Bulaşıcı Hastalık ve Ekonomik Krizle Düşüyor

Erbil'de bulaşıcı hastalık ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurbanlık hayvan satışları önceki yıllara göre belirgin bir azalma gösteriyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:55
Erbil'de Kurbanlık Hayvan Satışları Bulaşıcı Hastalık ve Ekonomik Krizle Düşüyor

Irak’ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında satışlarda gözle görülür bir azalma yaşanıyor. Bulaşıcı hastalıklar ve ekonomik sorunlar, hayvan satışlarını ciddi şekilde etkiliyor.

Erbil'deki hayvan pazarında satış yapan Gazi İbrahim, "Pazarda çok fazla hayvan var ama satışlar az. Nedeni ise 3 aydır ortalıkta dolaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı" diyerek, hastalığın pazardaki satışları olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

İbrahim, bayramın 3. gününde fiyatların düşeceği beklentisinin de piyasanın durgunluğuna katkıda bulunduğunu belirtti. Önceki senelerde olduğu gibi, bu yıl da müşterilerinden hayvan almak için ilk gün sipariş alamadığını sözlerine ekledi.

Bir diğer satıcı Reşid Said ise, "Geçen sene fiyatlar ve satış daha yüksekti. Bu sene hem satış hem de fiyatlar daha az" diyerek, hem sağlık hem de ekonomik sorunların mesleki faaliyetlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Önemli Veriler

Erbil Mezbahası Müdürü Helmet Hamza Süleyman, bayramın 4 günü boyunca kurban kesiminde 21 veteriner doktor ve 65 kasapla hizmet vereceklerini açıkladı. "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı iddialarından sonra kurbanlık kesiminde azalma oldu. Ekonomik sıkıntı da bu durumu etkileyen bir başka faktör" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kurbanlık kesiminde son 3 yılda %50 oranında bir düşüş yaşandığını belirten Süleyman, 2022 yılında 3.475 kurbanlık kesildi, ancak bu rakam 2023’te 1.872’ye düştü. 2024’te ise bu sayının 1.082 ile sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Mezbahada kurban kesiminde yaşanan bu azalma, bulaşıcı hastalıklar ve ekonomik sıkıntıların doğrudan etkisi olarak değerlendiriliyor. Bu yıl fiyatların geçen yıla göre düştüğüne rağmen, satılan kurbanlık sayısının diğer yıllara nazaran daha az olabileceği düşünülüyor.

Irak’ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışların bulaşıcı hastalık...

Irak’ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışların bulaşıcı hastalık ve ekonomik sorunlar nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha da azaldığı belirtiliyor.

Irak’ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışların bulaşıcı hastalık...

Irak’ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışların bulaşıcı hastalık ve ekonomik sorunlar nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha da azaldığı belirtiliyor.

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