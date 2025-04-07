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Erbil'de Önemli Görüşme: Başkonsolos Topçu ve Hoşyar Zebari Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, KDP Üyesi Hoşyar Zebari ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:28
Erbil'de Önemli Görüşme: Başkonsolos Topçu ve Hoşyar Zebari Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak'ın eski Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi Hoşyar Zebari ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler geniş bir perspektiften ele alındı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, konuyla ilgili olarak X hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Zebari ile bölgesel gelişmeleri geniş bir çerçevede ele aldık. Her zaman olduğu gibi, faydalı ve kapsamlı bir görüşme oldu." ifadeleri yer aldı.

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