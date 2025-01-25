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Erbil'de Türkmen Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Irak'ın Erbil kentinde Türkmen eğitimine dair önemli konuların ele alındığı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:33
Erbil'de Türkmen Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Türkmen Eğitim Çalıştayı Erbil'de Gerçekleştirildi

Irak'ın Erbil kentinde, Türkmen okullarının ve öğrencilerin durumunu ele almak amacıyla "Türkmen Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay, Uluslararası Maarif Erbil Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Maarif Vakfı yetkilileri ile Türkmen eğitimcilerin katılımıyla yapıldı.

Bakan Maruf'un Açıklamaları

Bakan Maruf, daha önce Türkmen eğitimine dair çalıştaylar düzenlediklerini ve burada ortaya çıkan önerilerin ilgili taraflara iletildiğini vurguladı. Aralık 2024'te düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısında bir rapor sunacaklarını belirten Maruf, bu raporun büyük çoğunluğunun Türkmen eğitimine dair olacağını ifade etti.

Türkmen Okullarının Durumu

IKBY’de toplamda 19 Türkmen okulu bulunuyor. Bakan Maruf, bu okullardan emekli olan öğretmenlerin yerine yeni atamaların yapılması gerektiğini dile getirdi. Erbil’deki Türkmen okullarının çoğunluğunun merkeze yerleştiğini belirten Maruf, kentin büyümesi ve nüfus artışını da göz önünde bulundurarak, okulların coğrafi dağılımı üzerine çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bu okulların tarihi süreçlerini de eğitim programlarına dahil etmek gerektiğini vurguladı.

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