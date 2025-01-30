Erbil'deki Mülteci Kampına İHA Saldırısı: Bomba Yüklü Drone Boş Alana Düştü

Erbil’de Mülteci Kampına İHA Saldırısı

Irak’ın Erbil kentinde bir mülteci kampına bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının gerçekleştirildiği yerin, Korek Dağı eteklerinde bulunan ve İranlı mültecilerin barındığı bir kamp olduğu belirtiliyor.

Terörle Mücadele Birimi'nden Açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, İHA'nın akşam saat 17.40’da kampa hedef alındığını, ancak kampa isabet etmediğini ve boş bir alana düştüğünü aktardı. Bu durum, yaşanan olayı daha da önemlidir.

Olay sırasında can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı ifade edildi. Erbil'deki bu saldırı, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor ve güvenlik endişelerini gündeme getiriyor.