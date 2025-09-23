Erbil İnşaat Fuarı'nda Türk Şirketleri Orta Doğu Pazar Payını Büyütüyor

Erbil İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı'nda Türk firmalar, ürün tanıtımı ve pazar payı artırımıyla Türkiye ekonomisine döviz kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:59
Irak’ın Erbil şehrinde düzenlenen İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı’na katılan Türk şirketleri ürünlerini tanıtmak, pazar paylarını artırmak ve Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Erbil Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen organizasyona, pazar payını genişletmek, müşterilerle buluşmak ve yeni iş bağlantıları kurmak isteyen yüzlerce yerli ve yabancı firma katıldı.

Fuar sorumlusu Neriman Abdullahoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin iki ayrı holde düzenlendiğini belirterek, "Fuarımıza 7 ülkenin yanı sıra yerel şirketler katılıyor. Katılımcı şirketlerin bir kısmı şahsi bir kısmı ise yarı özel şirketlerden oluşuyor." dedi.

Abdullahoğlu, katılımcı sayısını da şu şekilde paylaştı: 73'ü Türk, 165'i Çin, 65'i yerli olmak üzere toplam 348 şirket fuarda yer alıyor.

Decoiz — Oytun Bodur

Ankara merkezli Decoiz firmasının Dış Ticaret Genel Müdürü Oytun Bodur, 20 yıldır aydınlatma sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, "20 yıldır sokak aydınlatma direkleri yapıyoruz. Bunlar stadyum direkleri yol, bahçe direkleri, dekoratif direklerdir." ifadelerini kullandı.

Bodur, özellikle Ortadoğu'da dekoratif aydınlatma direklerine talebin arttığını vurguladı ve şirketlerinin proje bazlı çalıştığını anlattı. Hali hazırda Bağdat'taki köprü projeleri üzerinde çalıştıklarını ve "Tek onaylı Türk firması Decoiz firmasıdır orada. Bağdat'taki tüm köprülere hizmet vermekteyiz ve üretim yapmaktayız." sözleriyle bilgi verdi.

Srovan Yangın Korunum — Ümit Kalaycı

İstanbul merkezli Srovan Yangın Korunum Şirketi Müdürü Ümit Kalaycı, 10 yıldır yangın söndürme sistemleri ürettiklerini ve yaklaşık 6 yıldır Orta Doğu pazarında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kalaycı, Irak'ta inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte yangın söndürme sistemlerine talebin arttığını belirterek, "Yangın güvenliği tüm dünyada olduğu gibi burada da önemli." dedi. Üretim fabrikalarının İstanbul Küçükçekmece'de bulunduğunu da aktardı.

As Yapı Grup — Mahmut Ökten

Yapı malzemeleri üreticisi As Yapı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ökten, yaklaşık 15 yıldır sektörde olduklarını, Şırnak'ın Silopi ilçesi ve Irak'ın Duhok şehrinde fabrikaları bulunduğunu ve Mersin'de inşaatı devam eden bir fabrika projelerinin olduğunu söyledi.

Ökten, "Yaptığımız işler hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Özellikle yurt dışındaki pazar payımız arttıkça ülke ekonomisine döviz olarak bir katkımızın olmasından dolayı son derece mutluyuz." dedi. Ayrıca Duhok'ta 4 yıl önce başlanan fabrikanın iki yıldır üretimde olduğunu belirtti.

Art-Tech — Ali Mirani

Yerel tasarım şirketi Art-Tech Müdürü Ali Mirani, ev ve ofis tasarımı yapan müşterilere yönelik porselen, akrilik, cam, odun, kağıt, kanvas kumaş gibi materyallere baskı hizmeti sunduklarını anlattı.

Miran, kırsal bölgelerden gelen müşterilerin doğal görüntülere yöneldiğini, fuarda sundukları çözümlerin buna karşılık verdiğini söyledi ve "Bu yeni teknoloji 2 buçuk yıldır Erbil’de bulunuyor. Uç boyutlu bir hissiyat ve görüntü veriyoruz bu baskı yöntemiyle." ifadelerini kullandı.

Fuara katılan Türk şirketleri, marka bilinirliğini güçlendirmek, yeni müşteri ve projeler edinmek için etkinliği fırsat olarak görüyor ve Orta Doğu pazarındaki paylarını artırmayı hedefliyor.

