Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor

Irak’ın Erbil kentinde 26 yıldır hizmet veren Harir Halı Dokuma Atölyesi, çalışan kadınların oluşturduğu kültürel dokularla ürettiği halılarıyla dikkat çekiyor. Bu el emeği göz nuru halılar, hem turistlerin hem de yabancı konukların ilgisini çekmekte.

1982’den Bugüne Gelen Geleneği Yaşatıyorlar

Erbil’in Harir ilçesinde 1982 yılında kurulan atölye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin 1998'de sağladığı destekle aktif hale geçti. Şu anda tamamı kadın çalışanlardan oluşan 40 kişilik bir ekip, bu atölyede yerel kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Halılar Tarihi Erbil Kalesi’nde Sergileniyor

Atölyede üretilen halılar, tarihi Erbil Kalesi’nde sergileniyor ve birçok diplomatik etkinlikte hediye olarak sunuluyor. Atölye Müdürü Mecid Celal, halıların sanat ve el emeği ile işlendiğini vurgulayarak, atölyenin Kültür Bakanlığına bağlı olarak çalıştığını belirtti.

eğitim ve Güvenlik Önlemleri

Celal, çalışanlarına gerekli eğitimin verildiğini ve ilk çalışmaların küçük ürünlerle başladığını aktardı. Üretim sürecinde kullanılan malzemelerin kimyasal içerik barındırdığına dikkat çeken Celal, bu nedenle iş güvenliği önlemlerinin de alındığını ifade etti. “Erbil Kalesi üzerinde halılarımızı sergilediğimiz iki sergi salonumuz var. Her gün birçok turist çalışmalarımızı ziyaret ediyor.” diye ekledi.

Küçük Hatalar Büyük Sorunlar Doğurabilir

Atölye çalışanı Jiyan Hişyar, 15 yıldır bu alanda çalıştığını ifade ederek, her gün 8 saat boyunca halı dokuduğunu, ancak sanatla ilgili olması dolayısıyla yorgunluğu daha az hissettiklerini aktardı. Diğer bir çalışan Emel Mesud ise, küçük bir hatanın tüm ürünü bozabileceğini belirterek, iş öncesi prova yapmanın önemine değindi.

Irak’ın Erbil kentinde 26 yıldır hizmet veren Harir Halı Dokuma Atölyesi'nde çalışan kadınların kültürel dokularla ürettiği halılar yıllardır turistlerin ve yabancı konukların ilgisine sunuluyor. Erbil’in Harir ilçesinde 1982'de kurulan atölye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin 1998'de sağladığı destekle aktif hale geçti. Çalışanlarının tamamının kadın olduğu ve 40 kişinin istihdam edildiği atölyede üretilen halılar, tarihi Erbil Kalesi’nde sergileniyor ve yabancı diplomatik konulara da hediye olarak sunuluyor.

Irak’ın Erbil kentinde 26 yıldır hizmet veren Harir Halı Dokuma Atölyesi'nde çalışan kadınların kültürel dokularla ürettiği halılar yıllardır turistlerin ve yabancı konukların ilgisine sunuluyor. Erbil’in Harir ilçesinde 1982'de kurulan atölye, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin 1998'de sağladığı destekle aktif hale geçti. Çalışanlarının tamamının kadın olduğu ve 40 kişinin istihdam edildiği atölyede üretilen halılar, tarihi Erbil Kalesi’nde sergileniyor ve yabancı diplomatik konulara da hediye olarak sunuluyor.