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Ercan'dan Tedavi Gören Çocuklara Anlamlı 23 Nisan Ziyareti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, tedavi gören çocukları 23 Nisan'da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 20:04
Ercan'dan Tedavi Gören Çocuklara Anlamlı 23 Nisan Ziyareti

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ercan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, burada tedavi altında bulunan çocuklarla ilgili sağlık personelinden bilgi aldı. Çocuklara hediyeler veren Ercan, bayramlarını kutlayarak özel bir an yaşattı.

Hastane ziyaretinin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen çocuk sinema etkinliğine katılan Ercan, çocuklarla birlikte film izleyerek keyifli anlar geçirdi. Etkinlik sırasında çocuklarla sohbet eden Ercan, onların hayallerini ve dileklerini dinleme fırsatı buldu.

Ayrıca, Ercan'ın İstanbul'daki bu güzel etkinliğinin yanı sıra AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Türkiye'nin 81 ilinde çeşitli hastanelere giderek tedavi gören çocukların bayramını kutlamaya devam etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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