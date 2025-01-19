Ercan Yılmaz Türkiye'ye Getirildi: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Elebaşı

İçişleri Bakanlığı, Ercan Yılmaz'ın Ermenistan görüşmeleri sonucunda Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:50
Ercan Yılmaz Türkiye'ye Getirildi: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Elebaşı

Organize Suç Örgütü Elebaşı Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz'ın, Ermenistan ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Önemli Bir Operasyon

Bakanlık, bu operasyondan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtirken, Yılmaz'ın iadesinin uluslararası iş birliğinin önemini vurguladığını ifade etti. Aranan suçlularla mücadelede kararlılıkla ilerlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ercan Yılmaz, uzun süredir Türkiye'de aranan bir isim olarak dikkat çekiyordu ve suç örgütü faaliyetleri ile Türkiye'nin güvenliği açısından tehdit oluşturuyordu.

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