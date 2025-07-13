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Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı O.G.C, JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 20:49
Erciyes Dağı'nda Mahsur Kalan Dağcı Kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda Kurtarma Operasyonu

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yaparken mahsur kalan dağcı O.G.C, Zorlu doğa koşulları nedeniyle tırmanışına devam edemedi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren dağcı, yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Affet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmalar sonucunda O.G.C'ye ulaştı.

Yardım ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi sorun yaşamadığı bildirildi.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.

Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.

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