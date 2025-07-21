Erciyes'in Zirvesi'nde Kıbrıs Şehitleri İçin Anma Tırmanışı

Erciyes Dağı'nda Kıbrıs Şehitleri Anma Tırmanışı

Dağcılar, Kıbrıs şehitlerini anmak amacıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine düzenlenen 51'inci tırmanışta bir araya geldi. Bu anlamlı etkinliğe K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğünde 11'i kadın olmak üzere toplam 60 dağcı katıldı.

Tırmanış Detayları

Dağcılar, yaklaşık 10 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesindeki Kule noktasına ulaşarak Türk Bayrağı ve Kıbrıs Bayrağı ile birlikte zaferlerini kutladı.

Mesajlar ve Anmalar

K2 sporcularından Hasan Ali Şahin, bu geleneksel tırmanışın 1975 yılında Ali İlik tarafından başlatıldığını ve günümüze kadar devam ettiğini belirtti. Zirvede taşıdıkları Kıbrıs ve Türk bayraklarıyla ilgili olarak; "Bu anlamlı günde, hem Türk hem de Kıbrıs bayraklarını ülkemizin en büyük dağlarından biri olan Erciyes'in zirvesinde dalgalandırmaktan onur duyduk. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.