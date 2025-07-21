DOLAR
40,37 0,12%
EURO
47,22 -0,22%
ALTIN
4.411,35 -1,42%
BITCOIN
4.728.967,08 0,91%

Erciyes'in Zirvesi'nde Kıbrıs Şehitleri İçin Anma Tırmanışı

Dağcılar, Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı zirvesine 51'inci kez tırmandı ve bayraklarını dalgalandırdı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 23:12
Erciyes'in Zirvesi'nde Kıbrıs Şehitleri İçin Anma Tırmanışı

Erciyes Dağı'nda Kıbrıs Şehitleri Anma Tırmanışı

Dağcılar, Kıbrıs şehitlerini anmak amacıyla Erciyes Dağı'nın zirvesine düzenlenen 51'inci tırmanışta bir araya geldi. Bu anlamlı etkinliğe K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği öncülüğünde 11'i kadın olmak üzere toplam 60 dağcı katıldı.

Tırmanış Detayları

Dağcılar, yaklaşık 10 saat süren zorlu bir tırmanışın ardından Erciyes Dağı'nın zirvesindeki Kule noktasına ulaşarak Türk Bayrağı ve Kıbrıs Bayrağı ile birlikte zaferlerini kutladı.

Mesajlar ve Anmalar

K2 sporcularından Hasan Ali Şahin, bu geleneksel tırmanışın 1975 yılında Ali İlik tarafından başlatıldığını ve günümüze kadar devam ettiğini belirtti. Zirvede taşıdıkları Kıbrıs ve Türk bayraklarıyla ilgili olarak; "Bu anlamlı günde, hem Türk hem de Kıbrıs bayraklarını ülkemizin en büyük dağlarından biri olan Erciyes'in zirvesinde dalgalandırmaktan onur duyduk. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs...

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs...

Dağcılar Kıbrıs şehitlerini anmak için Erciyes Dağı'nın zirvesine 51'inci kez tırmandı. Kıbrıs Şehitlerini Anma Tırmanışı'nın 51'incisine, K2 Dağcılık Kulübü ve Kayseri Dağcılık İl Temsilciliğinden 11'i kadın 60 dağcı katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Yangın: 20 Dekar Ağaçlık Alan Zarar Gördü
2
Erciyes'in Zirvesi'nde Kıbrıs Şehitleri İçin Anma Tırmanışı
3
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
4
OMÜ ve Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
5
Bakan Göktaş, 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' Filmini İzledi
6
Aydın'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Tuz Gölü'nde Yaralı Eşek Tedavi Altına Alındı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!