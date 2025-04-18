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Erciyes Kayak Merkezi, 2023-2024 Sezonunda 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi, 2023-2024 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ile büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:21
Erciyes Kayak Merkezi, 2023-2024 Sezonunda 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi'nden Rekor Ziyaretçi Sayısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin 2023-2024 kış sezonunda 3 milyon ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) düzenlediği Turizm Haftası etkinliğine katılan Büyükkılıç, burada katılımcılara Kayseri'nin zengin doğal, tarihi ve kültürel turizm değerleri hakkında bilgi verdi.

Geçen Sezona Göre %20 Artış

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin kentteki turizmin amiral gemisi olduğunu belirterek, geçen kış sezonunda 2,5 milyon ziyaretçi sayısının bu yıl yüzde 20 artışla 3 milyona ulaştığını vurguladı. Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçi sayısındaki artış da dikkat çekti.

Büyükkılıç, "Bilet sayısı geçen yıla oranla yüzde 40 artarak 500 binin üzerine çıktı. Bu durum bizi sevindirirken, sorumluluğumuzu da artırıyor." şeklinde konuştu.

Turizmde İşbirliğinin Önemi

Kayseri'nin kadim bir medeniyet olduğunu ifade eden Büyükkılıç, turizmin etkili bir şekilde pazarlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Ayrıca, şehrin insanlarının turizm konusuna inanmaları gerektiği üzerinde durdu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükkılıç’ın şehrin değerlerine değer kattığını belirtirken; İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun kentteki turizm faaliyetlerinin profesyonel işlemlere dayandığını ifade etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise turizmin gelişmesinde tüm paydaşların işbirliğinin önemini vurguladı. Etkinlik, ERÜ’de eğitim gören Türk dünyası ülkelerinden öğrencilerin türkü söyleyip enstrüman çaldıkları bir gösteri ile renklendi. Etkinlik, fakülte bahçesinde pilav ikramıyla sona erdi.

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi....

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada bir konuşma yaptı.

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi....

Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Turizm Haftası dolayısıyla Turizm Fakültesi'nde etkinlik düzenlendi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada bir konuşma yaptı.

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