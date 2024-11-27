Erciyes Kayak Merkezi Karla Kaplandı: Büyüleyici Manzaralar

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oldu

Türkiye'nin önemli kayak destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından göz alıcı bir görünüme kavuştu. Kayseri'de devam eden kar yağışı, Erciyes Dağı'nın zirvesini beyaza bürüdü.

Büyüleyici Manzaralar Ortaya Çıktı

Elverişli hava koşullarının etkisiyle dağda oluşan sisin kalkmasının ardından, kayak merkezinin sunduğu manzaralar büyüleyici bir hal aldı. Kayak severlerin ilgisini çeken bu doğal güzellik, sosyal medyada da yankı buldu.

Kayak Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Merkezde, yaklaşan kayak sezonu için ekiplerin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışının kayak tutkunları için büyük bir fırsat sunduğu bu dönemde, kayak merkezi için yeni etkinlikler ve hizmetlerin de hayata geçirileceği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.