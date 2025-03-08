Erciyes Kayak Merkezi'nde Çığ Panik Yaratıyor

Erciyes Kayak Merkezi'nde Çığ Düşüşü

Kayseri'nin ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde, pist dışındaki alana düşen çığ, bölgedeki kayakçılar arasında tedirginliğe neden oldu. Çığın düşmesi, Ottoman bölgesinde pist dışına kayarak kayan iki kişinin kar kütlesini hareketlendirmesi sonucu meydana geldi.

Acil Durum Ekipleri Hızla Sevk Edildi

Olayın hemen ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan detaylı kontroller sonucunda, çığın altında hiçbir kayakçının olmadığı belirlenerek, arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

O Anlar Kamerada Yakalandı

Öte yandan, çığın düşmesi sırasında bir kayakçının son anda çığdan kurtuluş anları, bölgedeki diğer kayakçılar tarafından kaydedilen bir video ile belgelendi. Bu görüntüler, izleyenler üzerinde büyük bir etki bırakırken, kayakçılar için tehlikeli anların yaşandığını gözler önüne serdi.