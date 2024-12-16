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Erciyes Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu 70 Bin Ziyaretçi Akın Etti

Erciyes Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sonunda 70 bin ziyaretçi ağırlayarak kış turizmine damga vurmaya devam etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:38
Erciyes Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu 70 Bin Ziyaretçi Akın Etti

Erciyes Kayak Merkezi'nde Rekor Ziyaretçi Sayısı

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, geçtiğimiz hafta sonunda 70 bin ziyaretçi toplayarak dikkat çekti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizmi için önemli bir destinasyon olan Erciyes, hem yerli hem de yabancı misafirlerine kapılarını açmaya devam ediyor.

Kayak Sezonuna Yoğun İlgi

Bu yılki kayak sezonu üç hafta önce başlamış olup, Erciyes Kayak Merkezi, yeni sezonda da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Geçen yıl toplamda 2.5 milyon misafir ağırlayan merkez, bu sezon da benzer bir yoğunluk bekliyor.

Pist ve Tesisleri ile Öne Çıkıyor

Kayak merkezinin toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi bulunmaktadır. Erciyes, aynı zamanda Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR)'na üye olmasıyla da güvenilir bir kış turizm noktası olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i, hafta sonunda 70 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

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