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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'ne düşen kar, kayak tutkunlarını sevindirdi. Sıcaklık -3 dereceye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:11
Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Başladı

Erciyes'e Kar Yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, etkili kar yağışı ile beyaza büründü. Erciyes AŞ yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, bölgedeki sıcaklık sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Kar Yağışı Merkeze Can Verdi

Yağış sonrası, Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı, bu durum kayak tutkunlarına müjdeli bir haber oldu. Ayrıca, şehir genelinde de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yaşanan bu gelişme, kayak sporu ile ilgilenenleri sevindirirken, bölgedeki turizm hareketliliğinin artmasını da sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Yağış sonrası Erciyes Kayak...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Yağış sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Yağış sonrası Erciyes Kayak...

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı. Yağış sonrası Erciyes Kayak Merkezi'nin yüksek rakımlı kesimleri karla kaplandı.

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