Erciyes Kayak Merkezi'nde Ziyaretçi Hedefi 3 Milyon

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kayakseverlerle bir araya geldi ve bu yılki ziyaretçi hedeflerinin 3 milyon olduğunu duyurdu. Geçen yıl yurt içi ve dışından 2,5 milyon insanı ağırlayan Erciyes, Türkiye’nin sayılı kayak merkezleri arasında yer alıyor.

Büyükkılıç, kayak merkezinde yaptığı inceleme sırasında, 19 mekanik tesis ve 41 piste sahip olan Erciyes’in, toplamda 112 kilometrelik pist uzunluğu ile dikkat çektiğini vurguladı. Güvenli ve uygun fiyatlı hizmetleri ile misafirlerine kayak keyfi yaşattıklarını ifade etti:

"Beyaz gelinliğine bürünmüş Erciyes'imizde ekiplerimiz sahada. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntı yok, ekiplerimiz yine görevlerinin başında."

Büyükkılıç, ayrıca Erciyes Kayak Merkezi'ne yapılan Yüksek İrtifa Merkezi ile bölgedeki turizm faaliyetlerini 12 aya yayma hedefinde olduklarını da sözlerine ekledi. Gelecek sezon Erciyes’in termal turizm ile birleştirileceğini belirtti.

"Tüm kayakseverleri Erciyes'e davet ediyorum." diyerek, Polonya, Rusya, Ukrayna gibi birçok ülkeden gelen misafirlere hoş geldin dedi. Kayseri'nin konforlu ve güvenli yapısını öven Büyükkılıç, şehrin gastronomi kültürü ve turizm zenginliği ile dolu olduğunu belirtti.

"Kayseri'mizi seviyoruz, Kayseri'mizin hizmetkarı olmayı onur sayıyoruz." diyerek, şehrin turizm potansiyeline olan inancını bir kez daha vurguladı.