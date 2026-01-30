Erciyes Kış Spor Festivali Hava Nedeniyle 7-8 Şubat 2026'ya Ertelendi

Erciyes Kış Spor Festivali olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Ocak-01 Şubat yerine 07-08 şubat 2026 tarihlerine ertelendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:51
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin paylaşımına göre, planlanan etkinlik olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenme duyurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Erciyes Kış Spor Festivali" etkinliğimiz olumsuz hava şartları nedeniyle 07-08 şubat 2026 tarihine ertelenmiştir. Spor A.Ş. ailesi olarak anlayışınız için teşekkür eder, spor dolu sağlıklı günler dileriz

EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

