Erciyes Kış Spor Festivali Hava Nedeniyle 7-8 Şubat 2026'ya Ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin paylaşımına göre, planlanan etkinlik olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Ertelenme duyurusu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Erciyes Kış Spor Festivali" etkinliğimiz olumsuz hava şartları nedeniyle 07-08 şubat 2026 tarihine ertelenmiştir. Spor A.Ş. ailesi olarak anlayışınız için teşekkür eder, spor dolu sağlıklı günler dileriz

