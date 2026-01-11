Yüz Felci: Erken Müdahale ile Kalıcı Hasar Önleniyor

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Gümüş, yüz sinirinin hasarına bağlı gelişen yüz felcinde erken tanı ve tedavinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Hastalığın genellikle yüzün bir tarafında mimik kaybı, göz kapatamama ve ağızda kayma gibi belirtilerle başladığını ifade eden Gümüş, zamanında müdahalenin kalıcı hasar riskini önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Belirtiler ve nedenleri

Prof. Dr. Haluk Gümüş, yüz felcinin tıbbi karşılığının 'fasiyal paralizi' olduğunu belirterek, hastalığın tablosunu şöyle anlattı: 'Yüzün bir tarafındaki bütün mimik kasları etkileniyor. Buna bağlı olarak hastanın gözünü kapatamama, ağızda sağlam tarafa doğru kayma, alın çizgilerini hareket ettirememe gibi bulgular görülüyor.'

Gümüş, yüz felcinin ortaya çıkış biçimlerinin iki ana gruba ayrıldığını vurgulayarak, yüz sinirine giden yolun etkilenmesinin en sık karşılaşılan tablo olduğunu, diğer yandan bazı beyin hastalıklarının benzer bulgularla ortaya çıkmasının ise acil müdahale gerektirdiğini söyledi.

Toplumdaki 'soğukta kaldım yüz felci oldu' algısına açıklık getiren Gümüş, soğuğun doğrudan değil; bağışıklık sistemini zayıflatarak, viral enfeksiyonlar veya yüz sinirini besleyen damarların etkilenmesi yoluyla dolaylı katkı sağlayabileceğini belirtti. Bu nedenle soğuk havalarda yüzün korunması ve bağışıklığın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Erken tedavi ve prognostik faktörler

Yüz felcinden şüphelenildiğinde derhal hekime başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Haluk Gümüş, tedavi zamanlamasının belirleyici olduğunu söyledi: '72 saat içerisinde gelir ve tedaviye başlanırsa çok büyük oranda düzeliyor. Çok küçük bir kısmında yüz felci bulguları kalabilir. O yüzden hastalar bu bulguları hissettiği anda hemen hekime başvurmalı ve tedaviye başlanmalı.'

Tedavi yaklaşımında ilaç tedavisi ile birlikte fizyoterapi ve fizik tedavinin eş zamanlı başlatılmasının hastaların büyük çoğunluğunda tam düzelmeyi sağladığını vurgulayan Gümüş, ilaç seçiminde hastanın yaşı ve eşlik eden hastalıkların (örneğin şeker hastalığı, tansiyon, karaciğer veya böbrek yetmezliği) değerlendirilmesinin kritik olduğunu söyledi.

Uzman uyarısı: Yüzde ani mimik kaybı, göz kapatamama, ağız çekilmesi, kulak ağrısı veya tat değişikliği gibi bulgular görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı; soğuk hava korunması ve bağışıklığın güçlü tutulması ihmal edilmemelidir.

Uzmanı uyardı: "Yüz felcinde erken müdahale kalıcı hasarı önlüyor"