Erciyes'te İlk Kar Hentbolu Şampiyonası Düzenlendi

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kar Hentbolu Şampiyonası, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ iş birliği ile Tekir Kapı'da düzenlendi. Şampiyonaya, çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 180 sporcu katıldı.

Etkinlik, eski milli hentbolcuların gösteri maçı ile başladı ve ardından birçok müsabaka gerçekleştirildi.

Şampiyona Hakkında Açıklamalar

Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir, şampiyonanın başlangıcındaki heyecanını dile getirerek, "Bir ilki gerçekleştirmek için Erciyes'e geldik. Hentbolu Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce hiç bu kadar yüksek rakımda oynamamıştık. İlk kez 2 bin 200 rakımda karda hentbol oynuyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bize ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yorumu

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes'in kar hentbolunu düzenleyen ilk merkez olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Erciyes, her hafta sonu farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bugün de kar hentboluna ev sahipliği yapıyoruz. Bu da Erciyes'in sadece kayak sporunun değil, her türlü spor ve eğlencenin merkezi haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erciyes, kış sporlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerle de dolup taşan bir alan olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Kar Hentbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ iş birliğinde Tekir Kapı'da düzenlenen şampiyonaya çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 180 sporcu katıldı. Eski milli hentbolcuların gösteri maçıyla başlayan şampiyonada, çok sayıda müsabaka oynandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Kar Hentbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Hentbol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ iş birliğinde Tekir Kapı'da düzenlenen şampiyonaya çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 180 sporcu katıldı. Eski milli hentbolcuların gösteri maçıyla başlayan şampiyonada, çok sayıda müsabaka oynandı.