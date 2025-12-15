Erciyes’te Kar Yağışı Kayakseverleri Sevindirdi

Sezon Öncesi Beklenti Artıyor

Erciyes’te etkisini gösteren kar yağışı, bölgedeki kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağında, 3 bin 917 rakımlı yamaçlarda gece saatlerinde başlayan kar yağışı kayakseverlere umut verdi.

Erciyes AŞ tarafından yapılan suni karlama çalışmalarının da sürmesiyle, sezonun kısa süre içinde açılması bekleniyor.

ERCİYES'TE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞI KAYAKSEVERLERİ HEYECANLANDIRDI.