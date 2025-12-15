DOLAR
Erciyes’te Kar Yağışı Kayakseverleri Sevindirdi

Erciyes Dağı'nda gece başlayan kar yağışı, 3 bin 917 rakımlı yamaçlarda kayakseverleri sevindirdi; Erciyes AŞ'nin suni karlamasıyla sezonun kısa sürede açılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:43
Sezon Öncesi Beklenti Artıyor

Erciyes’te etkisini gösteren kar yağışı, bölgedeki kayak tutkunlarının yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağında, 3 bin 917 rakımlı yamaçlarda gece saatlerinde başlayan kar yağışı kayakseverlere umut verdi.

Erciyes AŞ tarafından yapılan suni karlama çalışmalarının da sürmesiyle, sezonun kısa süre içinde açılması bekleniyor.

