Erciyes'te Kayak Kazası: Rus Turist Hayatını Kaybetti

Erciyes Kayak Merkezindeki Üzücü Kaza

Kayseri'nin ünlü Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda 15 yaşındaki Rus turist Timofei Gubskii hayatını kaybetti. Genç turist, dengesini kaybederek piste düşmesi sonucu yaralanmış ve acilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır.

Cenaze İşlemleri Başladı

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gubskii'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, özel bir araçla Ankara'ya nakledildi.

Cenazenin Uğurlanma Süreci

Gubskii'nin cenazesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a, oradan da uçakla memleketi Rusya'ya gönderilecektir. Bu acı olay, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleşen bir kazanın üzücü sonuçlarından sadece birini ortaya koymaktadır.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi.