Erciyes’te Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi

Kayseri ekiplerinden anlamlı organizasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Erciyes Kayak Merkezinde şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi.

Eğitime Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katıldı. Kayak yapan çocuklar etkinlikte doyasıya eğlenirken, organizasyon moral ve mutluluk dolu anlar yaşattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada etkinliğin anlamı ve destek veren kuruluşlara teşekkür vurgulandı. Açıklama şu şekilde paylaşıldı:

"Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliği ile Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak etkinlikleri için şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımızla bir araya geldik. Eğitimlerin akabinde İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, çocuklarımıza katılarak birlikte kayak yaptılar. Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneğin’in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız."

