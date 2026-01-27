ERÜ'nün 800 Yataklı Yeni Hastanesi Kendi Enerjisini Üretecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 2026 yatırım programına alınarak ERÜ Tıp Fakültesi'ne kazandırılacak olan 800 yataklı yeni hastane projesinin kendi enerjisini üreten bir bina olacağını açıkladı.

Proje ve zamanlama

Rektörlük Binası girişinde bulunan yeni hastane binasının maketi üzerinden projenin genel yapısı ve teknik özellikleri hakkında ERÜ Senato Üyelerine bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, projenin yılsonu itibariyle tamamlandığını ve bu sürecin ardından yapım aşamasına geçileceğini söyledi. Altun, "Bu süreç tamamlandıktan sonra da yapım süreci artık gündeme geldi. Bu da Resmi Gazetede yayınlanarak 2026 yılı yatırım programına alınmış oldu. Yani bunun anlamı üniversite hastanemizin yapılması için 2026 yılı içerisinde ihale süreci yapılmış olacak. Devamında da inşaatına başlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve güvenlik

Hastane projesinin sürdürülebilirlik yönüne değinen Rektör Prof. Dr. Altun, binanın kendi enerjisini üreten bir yapı olacağını ve yağmur suyunun sulama suyu olarak kullanılacağını belirtti. Ayrıca binanın sismik izolatörlü olması nedeniyle olası bir depremden etkilenmeyecek şekilde tasarlandığını vurguladı.

Destek ve teşekkür

Projeye verdikleri destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden Altun, projenin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye sağlayacağı katkılara dikkat çekti.

