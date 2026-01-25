Bursa'da Belediye Başkanları Dayanışması: 17 İlçe Bir Araya Geldi

Bursa'da Belediye Başkanları Toplantısı: İlçeler Arası İşbirliği Güçlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısında 17 ilçenin belediye başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Gündem: Koordinasyon, Ortak Projeler ve İlçe Öncelikleri

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayırın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Bursa genelinde yürütülen çalışmalar ile ilçelere ilişkin son değerlendirmeler ele alındı. Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projeler ve ilçelerin öncelikli ihtiyaçları toplantının ana başlıkları oldu. İlçelerde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşülerek fikir ve öneriler değerlendirildi.

Başkan Mustafa Bozbey, belediye başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini ve yürütülen hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Bozbey, toplantı pratiği hakkında şunları söyledi: "Türkiye’ye örnek olacak şekilde üç ayda bir belediye başkanlarımızla toplanıyoruz. Böylece dayanışmamızı da güçlendiriyoruz. Her bir Bursalıya hizmet etmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu kent hepimizin, bu kente karşı hepimiz sorumluyuz. Ev sahipliğinden dolayı Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır’a teşekkür ediyorum."

Ali Osman Tayır ise ortak akılla projeler üretmenin ve sinerji oluşturmanın son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Bu anlayışla hem Orhaneli’ye hem de Bursa’ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Tayır, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Toplantının sonunda Mustafa Bozbey tarafından Ali Osman Tayıra günün anısına 700. yıl portföyü hediye edildi.

