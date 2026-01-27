Niğde'de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenilikler

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:57
Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar, 2025 verileri ışığında kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer yapılan iyileştirmeler ve hedeflenen yatırımları ayrıntılarıyla açıkladı.

Hızlanan randevu ve muayene sayıları

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, hastanede bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon 170 bin randevulu muayene gerçekleştirildiğini, buna ek olarak yaklaşık 500 bin vatandaşın randevusuz ayaktan muayene edildiğini ve toplam muayene sayısının 1 milyon 700 binin üzerine çıktığını bildirdi.

İnan, kırsal nüfusun fazla olması nedeniyle MHRS sistemini etkin kullanamayan vatandaşlara yönelik kolaylıklar sağlandığını ve il genelinde kamu hastanelerinde bir yılda yaklaşık 24 bin ameliyat yapıldığını, bunun büyük bölümünün Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi'ne ise ameliyathane kurulması çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Bekleme sürelerinde önemli iyileşme

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ramazan Kürşad Zor, göreve geldiklerinden bu yana randevu süreleri, fiziki şartlar ve hizmet çeşitliliği alanlarında kayda değer ilerleme sağlandığını vurguladı. Göreve başladıklarında birçok branşta randevu sürelerinin haftaları bulduğunu belirten Zor, "8 aylık süreçte en uzun bekleme sürelerini üçte iki oranında azalttık. Uzun süre beklenen branşlarda randevular artık birkaç gün içinde verilebiliyor" dedi.

Zor, hastanede 306 hekim görev yaptığını ve 2025 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 777 bin muayene gerçekleştirildiğini, bunun Niğde nüfusu dikkate alındığında kişi başına ortalama 5 muayene anlamına geldiğini ifade etti. Aynı dönemde yaklaşık 21 bine yakın ameliyat yapıldığı ve bunların büyük bölümünün özellikli ameliyatlar olduğu bildirildi.

Yatak ve yoğun bakım kapasitesinde artış

Zor, yeni hastane binasıyla birlikte yatak kapasitesinin 545'ten 830'a yükseldiğini, bunun yaklaşık yüzde 50 artış anlamına geldiğini aktardı. Yoğun bakım yatak sayısının ise 96'dan 141'e çıkarıldığını ve önümüzdeki aylarda beyin cerrahisi yoğun bakım ile acil kritik bakım ünitelerinin hizmete alınacağını kaydetti.

Yeni branşlar ve Onkoloji Merkezi hedefi

Son 6 ayda jinekolojik onkoloji cerrahisi, cerrahi onkoloji, nükleer tıp, hematoloji, algoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk alerji, perinatoloji ve girişimsel radyoloji gibi birçok branşın ilk kez Niğde'de hizmet vermeye başladığı bildirildi. Zor, hastanenin güçlü bir Onkoloji Merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Fiziki iyileştirmeler ve ileri tetkik imkanları

Hastanenin fiziki şartlarına yönelik olarak temizlik hizmetleri, tuvaletlerin yenilenmesi, peyzaj çalışmaları ve çatı onarımı gibi düzenlemelerin sürdüğü, PET-CT ünitesinin kurulmasıyla hastaların ileri tetkikler için başka illere gitmek zorunda kalmayacağı belirtildi.

