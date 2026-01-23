Bilkart Ulaşım Sistemiyle Bilecik'te Temassız Ulaşım

Bilkart ile Bilecik'te Temassız Ulaşım Dönemi

Haziran 2025'te hizmete giren Bilkart Ulaşım Sistemi vatandaşın kullanımına sunuldu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilkart Ulaşım Sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimi'ni ziyaret eden Başkan Subaşı, ilgili birim çalışanlarından sistemin işleyişine dair bilgi aldı.

Başkan Subaşı, "Her açıdan çağa ayak uydurmak istiyoruz. Seçim döneminde söz vermiş olduğumuz bir hizmeti daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Subaşı, sistemin işleyişine ilişkin olarak şunları söyledi: "Bilkart Sistemi ile şehir içi ulaşımda modern, güvenli ve temassız ödeme dönemini başlatarak, seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz’’ dedi. Dolmuş hatları, güzergah bilgileri ve sistemdeki veriler hakkında bilgi aldı.

Projeyle getirilen kolaylıklara değinen Subaşı, "Her açıdan çağa ayak uydurmak istiyoruz" diyerek, ilde daha önce halk dolmuşlarında akıllı ulaşım sistemi olmadığını, bunun 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz ya da öğrencilerimiz için zorluklar yarattığını belirtti. Artık sistem için oluşturulan kartlarla ulaşımda rahatlık ve kolaylık yakalanacak.

Güvenlik vurgusu yaparak, "Her araçta bulunan kameralarla güvenli ve sağlıklı ulaşım imkanı sağlıyoruz" ifadelerini kullanan Subaşı, vatandaşların uygulama sayesinde araçların nerede olduğu, durağa geliş zamanı ve hızı gibi bilgileri görebildiğini aktardı. Ulaşım Hizmetleri Birimi'nin de her aracı takip ettiğini söyledi.

Sistem kapsamında şu ana kadar 20 bini aşkın dört ayrı kalemde kart vatandaşla buluşturulduğunu belirten Subaşı, "Bir Haziran’da başlayan sistem kapsamında yıl sonuna kadar 2 milyona yakın biniş gerçekleşmiş olduğunu arkadaşlarımızın verdiği bilgiyle öğrendik. Bu binişlerin yüzde 7.5’ini kapsayan yaklaşık 252 bin adet binişi ücretsiz olarak belediyemizin destekleriyle halkımızla buluşturduk" dedi.

Başkan Subaşı ayrıca, vatandaşların telefonlarına yükleyebilecekleri 'Bilecik Ulaşım' uygulamasıyla araçların konumu, geliş ve geçiş zamanları gibi bilgilere kolayca erişebileceklerini hatırlattı.

