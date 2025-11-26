Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar

Dağın eteklerinde sis ve renk cümbüşü

Kayseri'de sonbaharın gelmesiyle birlikte Erciyes Dağı eteklerinde görsel şölen yaşandı. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan dağın çevresinde, sis tabakalarının arasında oluşan manzaralar ziyaretçilerin ve fotoğraf meraklılarının dikkatini çekti.

Etkinlik gibi görünen manzara, dağın eteklerindeki bağların arasından ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden izlenebiliyor. Sonbaharın sıcak tonları ile sisin oluşturduğu kontrast, bölgeye farklı bir görsel derinlik kazandırdı.

Havadan görüntüleme

Ortaya çıkan bu etkileyici kareler ayrıca dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, Erciyes'in sonbahar yüzünü geniş açılı ve etkileyici bir perspektifle gözler önüne serdi.

