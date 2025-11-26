Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar

Kayseri'de sonbaharın gelişi, Erciyes Dağı eteklerinde sisler, bağlar ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden görülen eşsiz manzaraları ortaya çıkardı; görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:34
Dağın eteklerinde sis ve renk cümbüşü

Kayseri'de sonbaharın gelmesiyle birlikte Erciyes Dağı eteklerinde görsel şölen yaşandı. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan dağın çevresinde, sis tabakalarının arasında oluşan manzaralar ziyaretçilerin ve fotoğraf meraklılarının dikkatini çekti.

Etkinlik gibi görünen manzara, dağın eteklerindeki bağların arasından ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden izlenebiliyor. Sonbaharın sıcak tonları ile sisin oluşturduğu kontrast, bölgeye farklı bir görsel derinlik kazandırdı.

Havadan görüntüleme

Ortaya çıkan bu etkileyici kareler ayrıca dron ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, Erciyes'in sonbahar yüzünü geniş açılı ve etkileyici bir perspektifle gözler önüne serdi.

