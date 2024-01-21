Erdal Beşikçioğlu, Erdoğan’ı taklit ederek istifasını anlattı

CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Sözcü TV’de Saygı Öztürk’ün sunduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşikçioğlu, siyasete giriş sürecini, adaylık kararını ve projelerini anlattı. Ayrıca, Behzat Ç. dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu, devlet tiyatrolarından neden istifa ettiğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taklidini yaparak anlattı.

“Parasını biz veriyoruz kardeşim”





Beşikçioğlu, devlet tiyatrolarından istifa etmesinin sebebini şöyle açıkladı: “Aslında AKP iktidarının sebep sonuç ilişkisi yüzünden ben devlet tiyatrolarından istifa ettim. Ordu’da bir turnedeydim, Ordu gençlik kollarında Recep Bey’in bir konuşması vardı; ‘Ya hu sanatçılar çok iler gittiler parasını biz veriyoruz kardeşim bizim istediğimizi yapacaklar’ dedi ki devlet tiyatrolarının kendi içerisinde özel bir yapısı vardır, hangi tandansa ait olursa olsun o çeşitlilikte oyunlar oynamak zorundadır. Böyle olunca baktık iş olacak gibi değil istifa ettik ve Tatbikat Sahnesi’ni kurduk iyi ki de kurmuşuz.”

“Ben dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum”





Beşikçioğlu, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin ise şunları söyledi: “Benim ikna olmam uzun sürdü. Çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım. Ama Etimesgut’ta yaşayan insanların sorunlarını, taleplerini, beklentilerini dinledikçe, bu işe gönül verdim. Ben dışarıdan olduğumu kabul etmiyorum ben her gün evlerinin içerisine girdim. Benim burada yapmak istediğim şey, Etimesgut’u kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında örnek bir ilçe haline getirmek. Bu konuda çok güzel projelerimiz var. Etimesgut halkı bize güveniyor, biz de onlara hizmet etmek için çalışıyoruz.”

Erdal Beşikçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da doğdu. Babası Ünyeli ve annesi Priştine’den Ankara’ya göç etti. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tiyatro eğitimi aldı. 1993 yılında Devlet Tiyatroları’nda oyuncu olarak göreve başladı. 2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan emekli oldu. Behzat Ç., Köprü, Vali, Barda, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kurtlar Vadisi Filistin, Adı Efsane, Kağıt Ev gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı. 2024 yılında CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Elvin Beşikçioğlu ile evli ve iki çocuk babasıdır.



Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu Tatbikat Sahnesi nedir?

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu’nun 2015 yılında devlet tiyatrolarından istifa ettikten sonra kurduğu özel bir tiyatro grubudur. Ankara’da faaliyet gösteren Tatbikat Sahnesi, çeşitli oyunlar sahnelemektedir. Otomatik Portakal, Cehennem, İhtiyar Adam ve Deniz, Acting, Küvetteki Gelinler, Fahrenheit 451 gibi oyunlar Tatbikat Sahnesi’nin repertuarındadır.

Erdal Beşikçioğlu’nun siyasi görüşü nedir?

Erdal Beşikçioğlu, siyasi görüşü hakkında net bir açıklama yapmamıştır. Ancak, 2024 yılında CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan adayı olması, kendisinin sosyal demokrat bir çizgiye sahip olduğunu göstermektedir. Beşikçioğlu, daha önce de AKP iktidarına karşı eleştirel bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit ederek devlet tiyatrolarından istifa etmesinin nedenini anlatması da bunun bir örneğidir. Beşikçioğlu, ayrıca, 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına da destek vermiştir.