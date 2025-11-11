Erdek'te Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Erdek girişinde kamyon ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. yaralandı, ilk müdahale sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:51
Erdek'te Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Erdek'te Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batuhan Ş. yönetimindeki 10 AJG 501 plakalı motosiklet ile 10 E 1370 plakalı kamyon, Erdek girişinde akaryakıt istasyonu önünde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. yaralandı.

Sağlık ve Sevk İşlemleri

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Batuhan Ş., Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

