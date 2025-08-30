Erdoğan: 15 Temmuz'un 40 yıllık planını bir gecede darmadağın ettik

Cumhurbaşkanı'nın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşmasında, yaşananların arkasındaki hesapları ve milletin direnişinin önemini vurguladı.

"(15 Temmuz darbe girişimi) 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik"

Erdoğan, sözlerinde darbe girişiminin uzun soluklu bir planın ürünü olduğunu belirterek, milletin gösterdiği kararlı tepkinin bu girişimi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.