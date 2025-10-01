Erdoğan: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs Temelinde Filistin Devleti Mücadelesi Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net mesajı: Hedef bağımsız ve egemen bir Filistin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin meselesine ilişkin kararlı duruşunu yineledi.

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar mücadelemiz sürecek"

Erdoğan'ın sözlerinde 1967 sınırları ve Doğu Kudüs vurgusu öne çıktı. Açıklamada, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti hedefinin ısrarla sürdürüleceği belirtildi.

Bu ifade, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusunda takip edeceği politikayı ve Türkiye'nin tutumunu açık şekilde ortaya koyuyor.