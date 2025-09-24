Erdoğan: 2035'te 466 milyon ton emisyon azaltımı ve emisyonların 643 milyon tona düşürülmesi hedefi

Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide uygulanacak politikalarla ilgili hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Erdoğan'ın ifadesiyle: "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz"

Bu açıklama, iklim ve ekonomik politikaların kesiştiği bir hedef olarak öne çıkıyor. 466 milyon ton ve 643 milyon ton rakamları, hükümetin orta vadeli çevre ve ekonomi planlarında merkezi bir yer tutuyor.

Erdoğan'ın beyanı, önümüzdeki dönemde uygulanacak politika adımlarının ve yatırım önceliklerinin sinyalini veriyor; hedefler, hem ekonomik hem de çevresel önceliklerin birlikte ele alınacağını gösteriyor.