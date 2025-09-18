Erdoğan: 23 Aydır Gerçekleştirilen Soykırıma En Güçlü Tepki Türk Milletinden Yükselir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükselir" dedi.

23 aydır devam ettiği belirtilen süreçle ilgili Erdoğan'ın sözleri, geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan, açıklamasında Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti vurgusunu öne çıkararak tepkilerin bu zeminden yükseleceğini ifade etti.