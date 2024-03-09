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Erdoğan: '31 Mart, yasa gereği son seçimim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen gençlik buluşması öncesinde il temsilcileri ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:06
Erdoğan: '31 Mart, yasa gereği son seçimim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen gençlik buluşması öncesinde il temsilcileri ile bir araya geldi. Gençleri selamlayan Erdoğan, seçim döneminin öneminden bahsetti. 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemiz için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin ve AK Parti'nin bu seçimlerde alacağı sonucun İslam alemi tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

Seçimlere 22 gün kaldığını belirten Erdoğan, bu süreyi en değerli şekilde değerlendireceklerini ve gençlerin de katkısı ile birlikte sandıkta gerekli olan cevaba vereceklerini dile getirdi.

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''BU SON SEÇİMİM''

31 Mart seçimlerinin Kendisi için bir son olduğunu belirten Erdoğan, yasanın verdiği yetkiyle Bu seçimin son seçimi olduğunu belirtirken, alınacak olan sonucun gelecek nesillere emanet olarak ulaşacağını belirtti.

İstanbul başta olmak üzere birçok il için dönüşüm çağrısı yapan Erdoğan, gençlerin potansiyeline güvendiğini sözlerine ekledi

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