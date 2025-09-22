Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolar hedefine özel sektörle ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile iş birliği ve özel sektörün desteğiyle 100 milyar dolar hedefine ulaşacaklarına yürekten inandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:03
Erdoğan: ABD ile 100 milyar dolar hedefine özel sektörle ulaşacağız

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile ilişkiler ve ekonomik iş birliği çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde özel sektörün desteği ve yeni yatırım hamlelerinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, toplantıda şu ifadeyi kullandı: "(ABD ile) Özel sektörümüzün desteği ve yeni yatırım hamleleriyle 100 milyar dolar hedefimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum".

Bu açıklama, hükümetin dış ilişkiler ve yatırım odaklı ekonomik stratejisine vurgu yapıyor ve özel sektörün rolünün önümüzdeki dönemde de kritik olacağına işaret ediyor.

