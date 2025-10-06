Erdoğan: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İlk Elektriği Çok Kısa Sürede Vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin yakın zamanda enerji üretimine başlayacağını söyledi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz." dedi.
Erdoğan'ın bu sözleri, projenin tamamlanmasına ve ilk elektrik üretimine ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Yetkililer ve ilgili kurumların yapacağı resmi bilgilendirmelerle gelişmeler kamuoyuna aktarılacak.