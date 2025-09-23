Erdoğan: Amerika'daki İslam Toplumu Dünyadaki Müslümanlara Güven ve Cesaret Kaynağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum"

Erdoğan, bu ifadeyle Amerika'daki İslam toplumunun rolüne dikkat çekti ve küresel düzeyde dayanışmanın önemini vurguladı.

Bu değerlendirme, dünya genelindeki Müslüman topluluklara yönelik umut ve moral mesajı taşırken Amerika'daki dini ve sivil yapıların etkisine işaret ediyor.