Erdoğan: Amerika'daki İslam Toplumu Dünyadaki Müslümanlara Güven ve Cesaret Kaynağı

Erdoğan, Amerika'daki İslam toplumunun dünyadaki tüm Müslümanlar için güven ve cesaret kaynağı olacağına inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:49
Erdoğan: Amerika'daki İslam Toplumu Dünyadaki Müslümanlara Güven ve Cesaret Kaynağı

Erdoğan: Amerika'daki İslam Toplumu Dünyadaki Müslümanlara Güven ve Cesaret Kaynağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum"

Erdoğan, bu ifadeyle Amerika'daki İslam toplumunun rolüne dikkat çekti ve küresel düzeyde dayanışmanın önemini vurguladı.

Bu değerlendirme, dünya genelindeki Müslüman topluluklara yönelik umut ve moral mesajı taşırken Amerika'daki dini ve sivil yapıların etkisine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı
2
Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı
3
Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek
5
Erdoğan: Türkiye Gazze'de Acil Ateşkes ve Kesintisiz İnsani Yardım İçin Çabalıyor
6
Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta