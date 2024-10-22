Erdoğan, Antidemokratik Odaklara Baş Eğmeyeceğiz

Erdoğan, Antidemokratik Güçlere Direniş Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vesayete, mafyaya, çetelere, terör örgütlerine, haksızlığa, hukuksuzluğa ve statükonun bekçilerine hiçbir zaman baş eğmedik" dedi.

Millete Hizmet Ediyoruz

Toplantıda konuşmasına devam eden Erdoğan, AK Parti'nin milletin hizmetine adanmış bir siyasi hareket olduğunu belirtti. 3 Kasım 2002 tarihi itibarıyla 22. yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Erdoğan, "'Aşk ile koşan yorulmaz' düsturuyla durmadan hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Darbecilere ve Teröristlere Karşı Mücadele

Erdoğan, geçmişteki zorlu süreçlerde millete karşı darbe girişimlerine, terör örgütlerine ve elitist güçlere karşı durduklarını vurguladı. "Milletin direnişini gözlemleyen darbecilere meydanları dar ettik" diyen Erdoğan, mücadelelerinin samimiyet üzeri kurulu olduğunun altını çizdi.

Şehitleri Unutmadık

Hayatını kaybeden dava arkadaşlarına rahmet dileyen Erdoğan, özellikle Ankara İl Gençlik Kolları'ndan Betül Önderoğlu'nu anarak ailesine başsağlığı diledi. "Son nefeslerine kadar bayrağımızı yere düşürmeden gelecek nesillere aktaracağız" diyerek devam etti.

FETÖ ile Mücadele Sürecek

Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini ve devletin tüm gücüyle bu terör örgütünü tasfiye etmekte kararlı olduğunu ifade etti. 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kahramanları da rahmetle anarak, hainlerin akıbetinin ne olacağının örneği olduğunu söyledi.

Bu bağlamda, zorlu süreçlerden geçerek elde ettikleri zaferleri unutmadan halkla bütünleşme vurgusu yaptı ve birliktelik mesajları verdi.