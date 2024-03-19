Erdoğan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılışında duyurdu: “31 Mart’a kadar ücretsiz”

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunun açılış törenine canlı olarak bağlanan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası ulaşımın 8 dakikaya, Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşımın ise 42 dakikaya ineceğini belirtti. Toplamda 69 km.’lik bir uzunluğa sahip olan bu hat ile Türkiye’nin en uzun raylı sistemini inşa edeceklerini söyleyen Erdoğan, havalimanının açılmasından bu yana İstanbul’a yaklaşık 162 km.’lik bir raylı sistem kazandırdıklarını da ifade etti.

“Son 5 yılda 8 km. metro yaptılar”

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu dönemde sadece 8 km.’lik bir metro hattının yapıldığını ifade etti. Diğer projelerin ise kendi dönemlerinden kalma olduğunu ya da bakanlık tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu’nun bazı projeleri de iptal ettiğini iddia etti.

Mevut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na ağır eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’da iş bilmeyen bir yönetim var” şeklinde konuştu. Konuşmasında tekrardan “para sayma” görüntülerine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, CHP’nin tarihe adını “İSKİ skandalı” ile yazdırmış olduğunu da sözlerine ekledi.