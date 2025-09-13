Erdoğan: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katıldı

Partiye katılımın sevincini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile belediye meclis üyemizin AK Parti ailesi'ne katılmasının sevincini yaşadıklarını belirtti.

Erdoğan, "Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti cephesinde bu tür katılımların yerel dinamiklere katkı sağlayacağı vurgulandı.