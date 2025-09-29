Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Kısa değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir"

Erdoğan'ın sözleri, iki ülkenin tanıma adımının uluslararası siyaset ve bölgesel barış perspektifinde taşıdığı öneme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, bu gelişmenin Filistin meselesinin çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini ve uluslararası toplumun sorumluluğuna işaret ettiğini belirtti.

Türk yetkililerin ve diplomatik çevrelerin değerlendirmelerine göre, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin attığı bu tür adımlar, özellikle siyasi tanınma ve meşruiyet boyutunda yankı buluyor. Erdoğan'ın açıklaması, söz konusu kararın geç kalmış olsa da önemine vurgu yapmasıyla öne çıktı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası barış çabalarına katkı verebileceğini ifade etti.