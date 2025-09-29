Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasının gecikmiş olsa da fevkalade önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:43
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Kısa değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"(Birleşik Krallık ve Fransa) Her ne kadar gecikmiş de olsa Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir"

Erdoğan'ın sözleri, iki ülkenin tanıma adımının uluslararası siyaset ve bölgesel barış perspektifinde taşıdığı öneme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, bu gelişmenin Filistin meselesinin çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini ve uluslararası toplumun sorumluluğuna işaret ettiğini belirtti.

Türk yetkililerin ve diplomatik çevrelerin değerlendirmelerine göre, Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin attığı bu tür adımlar, özellikle siyasi tanınma ve meşruiyet boyutunda yankı buluyor. Erdoğan'ın açıklaması, söz konusu kararın geç kalmış olsa da önemine vurgu yapmasıyla öne çıktı.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi ve bunun uluslararası barış çabalarına katkı verebileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı